Петрозаводчанин из-за череды неудач пошел на преступление

Мужчина похитил два холодильника и металлическую калитку с неохраняемой территории, сообщили в МВД Карелии.

В начале марта в полицию обратились представители транспортной организации. С неохраняемой территории и расположенных на ней помещений было похищено имущество, принадлежащее компании.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 38-летнего местного жителя.

Он рассказал свою версию произошедшего. На давно пустующей территории петрозаводчанин встретил неизвестных ему граждан. В ходе беседы они рассказали, что выкупили этот участок земли и будут заниматься его расчисткой – все объекты подлежат сносу и ценность для "собственников" представляют только крупные металлические конструкции.

Тогда мужчина проник в одно из помещений и похитил 2 холодильника и металлическую калитку. Для перевозки похищенного до пункта приема металла он заказал автомобиль в службе такси. За сбытое имущество незаконно выручил не более полутора тысяч рублей.

Мотивом совершения преступления, со слов подозреваемого, стала череда неудач в жизни.

Возбуждено уголовное дело.