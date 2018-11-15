Петрозаводчанин избил и обокрал пьяного пенсионера

В полицию обратился 67-летний петрозаводчанин с заявлением о нападении и краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, ранее неоднократно судимого 30-летнего горожанина. По версии следствия, он на остановке заметил нетрезвого гражданина и последовал за ним до дома. У подъезда, убедившись, что рядом нет прохожих, мужчина толкнул пенсионера, выхватил из рук сумку и скрылся.

В ней он обнаружил 1300 рублей и банковскую карту, но так как та не имела функции бесконтактной оплаты, выбросил вместе с сумкой – вещи впоследствии были обнаружены сотрудниками полиции.

Похищенные средства гражданин потратил на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело.