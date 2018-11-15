Петрозаводчанин избил и обокрал пьяного пенсионера

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В полицию обратился 67-летний петрозаводчанин с заявлением о нападении и краже, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, ранее неоднократно судимого 30-летнего горожанина. По версии следствия, он на остановке заметил нетрезвого гражданина и последовал за ним до дома. У подъезда, убедившись, что рядом нет прохожих, мужчина толкнул пенсионера, выхватил из рук сумку и скрылся.
В ней он обнаружил 1300 рублей и банковскую карту, но так как та не имела функции бесконтактной оплаты, выбросил вместе с сумкой – вещи впоследствии были обнаружены сотрудниками полиции.
Похищенные средства гражданин потратил на спиртное.
На мужчину завели уголовное дело.
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