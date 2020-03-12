Петрозаводчанин лишился более 60 тысяч рублей после просмотра интернет-магазина

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 33-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин нашел в сети ресурс, на котором продавалась техника и предметы обихода по низким ценам. Оформление сайта подозрений не вызвало. Более того, интернет-магазин пестрил положительными отзывами клиентов.



Мужчину заинтересовал видеопроектор стоимостью более 63 тысяч рублей. В переписке он узнал, что товар поступит сразу после перевода полной стоимости. Петрозаводчанин перевел деньги, но по номеру телефона никто не отвечал.

Полиция напоминает: на то, что сайт по продаже товаров или предоставлению услуг (например, бронированию гостиниц) является поддельным косвенно могут указывать следующие признаки: слишком низкие цены, отсутствуют полные реквизиты компании (предпринимателя), нет четко прописанных гарантийных обязательств, крайне скудна контактная информация (к примеру, указан единственный номер телефона). Сведения об ОГРН, ИНН, КПП реально действующего бизнеса проверяются на официальных площадках, а отзывами клиентов фирмы лучше интересоваться на сторонних сайтах.

Ранее мошенник обманул жительницу Карелии, желавшую угодить сыну.