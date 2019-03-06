Петрозаводчанин неудачно сходил в бар

Мужчина потерял борсетку и лишился 25 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин проснулся и обнаружил пропажу борсетки, с которой ходил в пивной бар микрорайона Кукковка. В ней хранилась банковская карта. На мобильный телефон поступили смс-уведомления о списании денег.

Сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия. Заявитель, будучи пьяным, выронил борсетку около бара. По версии следствия, ее обнаружил 29-летний петрозаводчанин и решил воспользоваться чужими сбережениями – в сумке хранилась банковская карта и листок с пин-кодом. Подозреваемый отправился к банкомату и обналичил 25 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый, которому максимально грозит лишение свободы сроком до шести лет, выказал намерение возместить ущерб.