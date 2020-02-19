Петрозаводчанин незаконно обустроил участок под ИЖС для многодетных

Мужчина в районе Лососинского шоссе на месте бывшей воинской части занял земельный участок, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Земельные участки на этой территории рассматривались Минимущества Карелии под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.

Площадь участка составила 6 тысяч кв м. Должник построил там дом, складировал стройматериалы, стал возделывать землю и установил металлический забор.

Петрозаводчанину необходимо было освободить территорию до 31 декабря 2019 года.

Должник сообщил, что погодные условия мешают ему демонтировать дом и забор. За это был оштрафован. После повторного требования горожанин освободил землю.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что фирма-должник в Карелии едва не лишилась транспорта и денег на счетах.