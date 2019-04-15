Петрозаводчанин обокрал магазин игрушек

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работников магазина по продаже игрушек, сообщили в МВД Карелии.

В торговой точке был похищен товар общей стоимостью около 3 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – ранее судимого 27-летнего петрозаводчанина. По версии следствия, он улучил момент, когда продавец отвлекся, и похитил три тряпичные куклы. Впоследствии он сбыл их. На незаконно вырученные несколько сотен рублей приобрел алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело.