Петрозаводчанин обокрал продуктовый магазин

Мужчина украл из магазина крепкий алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились работники сетевого магазина. В результате ревизии ими была обнаружена недостача алкогольной продукции. Было похищено 2 бутылки дорого алкоголя. Общий ущерб составил 3 тысячи рублей.

Оперативники установили, что к краже причастен 23-летний житель Петрозаводска. По версии следствия, он взял со стеллажа две бутылки, спрятал их под куртку и вынес их из магазина. Алкоголь он продал, незаконно вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.