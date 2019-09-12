Петрозаводчанин обокрал продуктовый магазин

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Мужчина украл из магазина крепкий алкоголь, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратились работники сетевого магазина. В результате ревизии ими была обнаружена недостача алкогольной продукции. Было похищено 2 бутылки дорого алкоголя. Общий ущерб составил 3 тысячи рублей.
Оперативники установили, что к краже причастен 23-летний житель Петрозаводска. По версии следствия, он взял со стеллажа две бутылки, спрятал их под куртку и вынес их из магазина. Алкоголь он продал, незаконно вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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