Петрозаводчанин обокрал танцующую женщину

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Инцидент произошел в субботу в одном из баров города, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже мобильного телефона обратилась 48-летняя горожанка. Она пояснила, что отдыхала в баре и оставила телефон для зарядки на столе. Когда петрозаводчанка собралась уходить, то обнаружила исчезновение гаджета.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 27-летнего ранее судимого горожанина. В тот вечер он тоже был в этом баре и подсел за столик к женщине, чтобы познакомиться.
По версии следствия, когда новая знакомая ушла танцевать, гражданин похитил её телефон, после чего покинул заведение.
Возбуждено уголовное дело.
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