Петрозаводчанин обокрал танцующую женщину

Инцидент произошел в субботу в одном из баров города, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже мобильного телефона обратилась 48-летняя горожанка. Она пояснила, что отдыхала в баре и оставила телефон для зарядки на столе. Когда петрозаводчанка собралась уходить, то обнаружила исчезновение гаджета.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 27-летнего ранее судимого горожанина. В тот вечер он тоже был в этом баре и подсел за столик к женщине, чтобы познакомиться.

По версии следствия, когда новая знакомая ушла танцевать, гражданин похитил её телефон, после чего покинул заведение.

Возбуждено уголовное дело.



