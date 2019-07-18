Петрозаводчанин ограбил магазин оптики

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Мужчина украл с витрины солнцезащитные очки, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась работница салона оптики. Она сообщила о том, что один из посетителей магазина покинул зал с неоплаченным товаром. Ущерб составил 6,9 рублей.
Полицейские установили подозреваемого: 45-летнего петрозаводчанина, который рассказал, что зашел в оптику и, воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, похитил с витрины солнцезащитные очки.
Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения. После этого подозреваемый продал их случайному прохожему на улице. Деньги потратил на алкоголь и продукты.
Возбуждено уголовное дело.
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