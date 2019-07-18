Петрозаводчанин ограбил магазин оптики

Мужчина украл с витрины солнцезащитные очки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась работница салона оптики. Она сообщила о том, что один из посетителей магазина покинул зал с неоплаченным товаром. Ущерб составил 6,9 рублей.

Полицейские установили подозреваемого: 45-летнего петрозаводчанина, который рассказал, что зашел в оптику и, воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, похитил с витрины солнцезащитные очки.



Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения. После этого подозреваемый продал их случайному прохожему на улице. Деньги потратил на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело.