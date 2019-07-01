Петрозаводчанин остался без телефона во время крепкого сна

Мужчину обокрали, пока он спал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что после того, как побывал в гостях, обнаружил пропажу телефона. Ущерб составил 5,6 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил ход событий и подозреваемого – 49-летнего судимого петрозаводчанина. По версии полицейских, телефон похитил хозяин квартиры, где отдыхал потерпевший. Гость в какой-то момент заснул и этим воспользовался его знакомый.

Возбуждено уголовное дело.