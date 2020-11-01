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Петрозаводчанин оставил женщину без колес

Новости. Криминал
16:08, 02 Ноября 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Жительница Древлянки хранила автомобильные колеса на лестничной клетке и в один из дней лишилась их, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 по Петрозаводску обратилась жительница микрорайона Древлянка. Она пояснила, что хранила прямо в подъезде, на лестничной клетке, четыре автомобильных колеса. В один из дней имущество пропало, его стоимость была оценена в 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства хищения и подозреваемого. В одной из квартир того же подъезда выполнял работы нанятый мастер – 24-летний горожанин. По версии следствия, он приметил колеса и похитил. В последующем они были обнаружены полицейскими у подозреваемого. В настоящее время они изъяты и будут возвращены владелице.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские настоятельно рекомендуют не оставлять в местах общего пользования какие-либо ценные вещи.

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