Петрозаводчанин оставил женщину без колес

Жительница Древлянки хранила автомобильные колеса на лестничной клетке и в один из дней лишилась их, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 по Петрозаводску обратилась жительница микрорайона Древлянка. Она пояснила, что хранила прямо в подъезде, на лестничной клетке, четыре автомобильных колеса. В один из дней имущество пропало, его стоимость была оценена в 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства хищения и подозреваемого. В одной из квартир того же подъезда выполнял работы нанятый мастер – 24-летний горожанин. По версии следствия, он приметил колеса и похитил. В последующем они были обнаружены полицейскими у подозреваемого. В настоящее время они изъяты и будут возвращены владелице.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские настоятельно рекомендуют не оставлять в местах общего пользования какие-либо ценные вещи.