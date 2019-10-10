Петрозаводчанин оставил знакомую без телефона

В полицию обратилась обратилась 37-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Она передала телефон знакомому – позвонить. Он действительно воспользовался гаджетом и позвонил, но возвращать не стал. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Подозреваемый, 43-летний петрозаводчанин, сказал, что продал телефон подруги за тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.