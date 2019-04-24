Петрозаводчанин отоварился в магазинах чужой картой

Мужчина нашел банковскую карту на улице и решил ею воспользоваться, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 18-летняя горожанка и сообщила, что с ее банковской карты похищено 5 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что выронила ее из сумки. Девушке пришло смс-уведомление о списании денег.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 34-летнего ранее не судимого петрозаводчанина.

По версии следствия, он нашёл банковскую карту на улице и с помощью бесконтактного способа оплаты приобрёл в нескольких торговых точках продукты питания и спиртные напитки. Когда мужчина обнаружил, что карту заблокировали, то выбросил её.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.