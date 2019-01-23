Петрозаводчанин отоварился в супермаркете после продажи краденых аккумуляторов

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний горожанин с заявлением о краже аккумуляторов, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с его грузового автомобиля похищены аккумуляторы стоимостью более 20 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что машина была припаркована у дома, а исчезновение имущества он обнаружил рано утром, когда собирался ехать на работу.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 18-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Молодой человек не впервые попадает в поле зрение полицейских за такие кражи.

По версии следствия, он передвигался на машине по городу и заметил припаркованный на обочине грузовик. Гражданин похитил аккумуляторы, после чего сдал их в пункт приёма металла. На вырученные деньги он купил продукты в супермаркете и угостил приятелей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.