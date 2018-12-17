Петрозаводчанин отправится под суд за смертельное ДТП

Уголовное дело в отношении пьяного водителя, совершившего смертельное ДТП, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Медвежьегорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петрозаводска.

По версии следствия, 31-летний водитель в вечернее время 22 сентября, управляя принадлежащим ему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в д. Шуньга совершил наезд на двигавшегося по обочине дороги в попутном направлении на велосипеде местного жителя.

От полученных в результате ДТП повреждений пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Водитель не отрицал факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.