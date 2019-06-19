Петрозаводчанин отправится в колонию за избиение беременной жены

Мужчина систематически избивал беременную жену на протяжении многих месяцев, сообщили в Петрозаводском городском суде.

В период с июля 2017 года по апрель 2018 года мужчина систематичесеи избивал беременную жену. Женщина находилась в материальной и психологической зависимости от него, сопровождая свои насильственные действия нецензурной бранью, оскорбляя и унижая достоинство потерпевшей.

Мужчину приговорили к 3 годам с отбыванием наказания в колонии общего режима.