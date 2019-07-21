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Новости. Общество
10:27, 21 Июля 2019
фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Петрозаводчанин подарил Набиуллиной монетку на счастье

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В Петрозаводске художник Юрий Рыбкин встретил на набережной главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и подарил ей монету "Сампо".

Как рассказал "Столице на Онего" Юрий Рыбкин, 20 июля около 9 утра на набережной он увидел Эльвиру Набиуллину, которая фотографировалась в составе делегации у памятника Петру I.

По словам Рыбкина, Набиуллина подошла к нему, когда он стоял в костюме Илмаринена и продавал сувенирные монеты с изображением мельницы Сампо, и спросила: кто здесь куёт карельские деньги?

"Ильмаринен куёт", - ответил Юрий Рыбкин и подарил ей монету с изображением мельницы "Сампо".


фото Столица на Онего

"Карельская деньга Сампо теперь будет храниться в Центробанке России как талисман на удачу", - похвастался художник из Петрозаводска Юрий Рыбкин.

Художник Юрий Рыбкин из Петрозаводска придумал и чеканит карельскую сувенирную валюту "сампо".

Как пояснил Юрий Рыбкин, каждый день он ходит на набережную и "продвигает бренд Карелии" среди туристов.

Одну монетку всегда дарит на счастье первому встречному, а остальные продает.


фото Юрий Рыбкин

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Комментарии

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однозначно
2019-07-21 12:37:26
Саныч, да у вас там с теткой и занозой тоже своя атмосфера. :)
Саныч
2019-07-21 11:51:59
Три самых бесполезных людишка Карелии - это кир, однозначно и американец. Троица обиженных пенсионных аналитиков. Вечно ржу с них.
кир
2019-07-21 10:47:39
Только бы не работать никогда. В список бесполезных людишек.
однозначно
2019-07-21 10:40:13
Не встретил, а поджидал. Этого так называемого художника - в категорию бесполезных для общества людишек. Был еще один клоун типа скульптора, который зайцев на скале вырезал.
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