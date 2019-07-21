Петрозаводчанин подарил Набиуллиной монетку на счастье

В Петрозаводске художник Юрий Рыбкин встретил на набережной главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и подарил ей монету "Сампо".

Как рассказал "Столице на Онего" Юрий Рыбкин, 20 июля около 9 утра на набережной он увидел Эльвиру Набиуллину, которая фотографировалась в составе делегации у памятника Петру I.

По словам Рыбкина, Набиуллина подошла к нему, когда он стоял в костюме Илмаринена и продавал сувенирные монеты с изображением мельницы Сампо, и спросила: кто здесь куёт карельские деньги?

"Ильмаринен куёт", - ответил Юрий Рыбкин и подарил ей монету с изображением мельницы "Сампо".



фото Столица на Онего

"Карельская деньга Сампо теперь будет храниться в Центробанке России как талисман на удачу", - похвастался художник из Петрозаводска Юрий Рыбкин.

Художник Юрий Рыбкин из Петрозаводска придумал и чеканит карельскую сувенирную валюту "сампо".

Как пояснил Юрий Рыбкин, каждый день он ходит на набережную и "продвигает бренд Карелии" среди туристов.

Одну монетку всегда дарит на счастье первому встречному, а остальные продает.



фото Юрий Рыбкин