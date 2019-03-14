Петрозаводчанин погасил долг украденными деньгами

Очередную кражу с банковской карты раскрыли полицейские Петрозаводска, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 37-летний гражданин и сообщил, что с его банковской карты похищены 33 тысячи рублей. Заявитель пояснил, что обнаружил пропажу денег случайно, когда попытался расплатиться за покупки в магазине.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 22-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, находясь в гостях у заявителя, мужчина воспользовался его телефоном и с помощью мобильного приложения банка похитил денежные средства, совершив перевод на карту своего друга. 20 тысяч рублей из похищенной суммы ушли на погашение долга тому самому другу, а остальное он потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.