Петрозаводчанин погасил долги по алиментам, испугавшись реального срока

Долг алиментщика превысил 300 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

За нежелание петрозаводчанина выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении его недвижимого имущества –1/2 доли в праве собственности.

Также должнику назначили обязательные работы сроком на 20 часов.

В отношении мужчины завели уголовное дело. После этого он испугался "перспективы" получить реальный срок и погасил задолженность.

Но это не освобождает должника от уголовной ответственности –уголовное дело окончено и отправлено в Петрозаводскую прокуратуру для утверждения обвинительного акта.

Ранее нерадивого отца из Карелии осудили за неуплату алиментов.