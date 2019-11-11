Подписаться
Новости. Общество
10:45, 11 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Петрозаводчанин погасил долги по алиментам, испугавшись реального срока

Загрузка...

Долг алиментщика превысил 300 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

За нежелание петрозаводчанина выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка  приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении его недвижимого имущества –1/2 доли в праве собственности. 

Также  должнику назначили обязательные работы сроком на 20 часов.

В отношении мужчины завели уголовное дело. После этого он испугался "перспективы" получить реальный срок и погасил задолженность.

Но это не освобождает должника от уголовной ответственности –уголовное дело окончено и отправлено в Петрозаводскую прокуратуру для утверждения обвинительного акта. 

Ранее нерадивого отца из Карелии осудили за неуплату алиментов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз
06.11.2019, 07:15
Путин присвоил звание генерал-майора сыну депутата Заксобрания Карелии

Аналитика

08.11.2019 10:33
Обществоведение
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 8
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы, где установили освещение.
Этот праздник не задушишь, не убьешь 4
07.11.2019 17:14
"Мы передвигаем город" 14
07.11.2019 15:54
Память с грамматическими ошибками 8
07.11.2019 09:26
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
05.11.2019 10:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
Сегодня 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
08.11.2019 16:30
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»