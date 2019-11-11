Петрозаводчанин погасил долги по алиментам, испугавшись реального срока

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Долг алиментщика превысил 300 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
За нежелание петрозаводчанина выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении его недвижимого имущества –1/2 доли в праве собственности.
Также должнику назначили обязательные работы сроком на 20 часов.
В отношении мужчины завели уголовное дело. После этого он испугался "перспективы" получить реальный срок и погасил задолженность.
Но это не освобождает должника от уголовной ответственности –уголовное дело окончено и отправлено в Петрозаводскую прокуратуру для утверждения обвинительного акта.
Ранее нерадивого отца из Карелии осудили за неуплату алиментов.
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