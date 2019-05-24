Петрозаводчанин украл печь для бани в одном из магазинов

Мужчина ночью пробрался на территорию магазина и демонтировал печь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 42-летний предприниматель и сообщил, что из выставочного образца бани на улице у входа в магазин была похищена печь. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 30-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, ночью он проник на неохраняемую территорию магазина, демонтировал и похитил печь.

Возбуждено уголовное дело.