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Новости. Криминал
18:40, 16 Октября 2019
фото: ©pixabay.com

Петрозаводчанин поймал "горе-воришку" за руку

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В полицию поступило заявление от горожанина, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что находился в гараже в микрорайоне Пятый поселок. Его автомобиль находился рядом. Выйдя на улицу, он заметил, что неизвестный отходит от его машины.

Осмотрев свой транспорт, житель карельской столицы не обнаружил своей сумки с документами и 30 тысяч рублей. Тогда он окликнул отдалявшегося незнакомца и стал требовать вернуть похищенное.

В ходе разговора посторонний отдал сумку и сказал, что нашел ее поблизости и не знал, как вернуть.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый допрошен и задержан.

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