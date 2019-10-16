Петрозаводчанин поймал "горе-воришку" за руку

В полицию поступило заявление от горожанина, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что находился в гараже в микрорайоне Пятый поселок. Его автомобиль находился рядом. Выйдя на улицу, он заметил, что неизвестный отходит от его машины.



Осмотрев свой транспорт, житель карельской столицы не обнаружил своей сумки с документами и 30 тысяч рублей. Тогда он окликнул отдалявшегося незнакомца и стал требовать вернуть похищенное.



В ходе разговора посторонний отдал сумку и сказал, что нашел ее поблизости и не знал, как вернуть.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.



Подозреваемый допрошен и задержан.