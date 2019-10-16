Петрозаводчанин поймал "горе-воришку" за руку

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В полицию поступило заявление от горожанина, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что находился в гараже в микрорайоне Пятый поселок. Его автомобиль находился рядом. Выйдя на улицу, он заметил, что неизвестный отходит от его машины.
Осмотрев свой транспорт, житель карельской столицы не обнаружил своей сумки с документами и 30 тысяч рублей. Тогда он окликнул отдалявшегося незнакомца и стал требовать вернуть похищенное.
В ходе разговора посторонний отдал сумку и сказал, что нашел ее поблизости и не знал, как вернуть.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый допрошен и задержан.
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