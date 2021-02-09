Петрозаводчанин, пойманный на краже шоколадной пасты, убежал из магазина без сладкого и кошелька

Житель Петрозаводска пытался украсть шоколадную пасту в магазине в Олонце, сообщили в Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел вечером 7 февраля в одном из сетевых магазинов Олонца, куда выехала группа задержания Олонецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии. На месте директор пояснила, что неизвестный мужчина пытался вынести из торгового зала шоколадную пасту. Его заметили и потребовали оплатить товар или вернуть. Мужчина выложил товар на кассу, а вместе с ним и собственный кошелек, и убежал.

В кошельке находились банковские и скидочные карты, пропуск. Так удалось установить имя странного покупателя – им оказался житель Петрозаводска.

Документы и информация о происшествии переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее Росгвардейцы Карелии задержали двух любителей халявного алкоголя.