Росгвардейцы Карелии задержали двух любителей халявного алкоголя

В Сегеже и Петрозаводске вневедомственная охрана задержала нарушителей, сообщили в Росгвардии Карелии.

На днях в Сегеже группу задержания направили по тревожному сигналу в сетевой магазин. Там 42-летний гражданин пытался открыто вынести из торгового зала две бутылки крепкого спиртного. На требования работников магазина остановиться и оплатить товар мужчина не реагировал, а когда у выхода был остановлен представителем администрации, пытался вырваться и убежать. Выяснив обстоятельства, сотрудники сегежского отдела вневедомственной охраны вызвали оперативную группу полиции. В итоге задержанного передали полицейским.

В тот же день около полуночи в одном из гипермаркетов столицы республики аналогичное открытое хищение совершил 25-летний молодой человек. Он задержан сотрудниками батальона петрозаводского отдела вневедомственной охраны. Происшествие также зарегистрировано как грабеж.