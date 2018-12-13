Петрозаводчанин получил от собутыльника молотком по голове

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В полицию Петрозаводска обратился 27-летний мужчина с заявлением об избиении, сообщили в МВД Карелии.
Пострадавший рассказал, что накануне распивал алкогольные напитки в компании малознакомых граждан. Между ним и одним из присутствующих возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил заявителя молотком по голове. Затем нападавший ушел.
Потерпевшему понадобилась медицинская помощь, после чего он обратился к правоохранителям. В тот вечер гражданин видел обидчика первый раз и смог сообщить полицейским только его имя.
Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого, 29-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он дал признательные показания.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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