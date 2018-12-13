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Новости. Криминал
11:00, 13 Декабря 2018
фото: tOrange.biz

Петрозаводчанин получил от собутыльника молотком по голове

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В полицию Петрозаводска обратился 27-летний мужчина с заявлением об избиении, сообщили в МВД Карелии.

Пострадавший рассказал, что накануне распивал алкогольные напитки в компании малознакомых граждан. Между ним и одним из присутствующих возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил заявителя молотком по голове. Затем нападавший ушел.

Потерпевшему понадобилась медицинская помощь, после чего он обратился к правоохранителям. В тот вечер гражданин видел обидчика первый раз и смог сообщить полицейским только его имя.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого, 29-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он дал признательные показания.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-12-13 11:29:40
В монастырях Чань мастера часто били монахов палкой, иногда насмерть. На это очень умные люди говорили, что мастер просто видел, что монах и так должен был вот-вот помереть, и за секунды до смерти монаха, от желания спасти все живые существа, и рискуя быть не сразу понятым, мастер монаха палкой в просветление-то и вгонял.
User
2018-12-13 11:23:16
Ну чо сказать?! Количество преступлений продолжает "сокращаться".
кир
2018-12-13 13:14:03
User, истоки ищи в белом и пушистом народе неразвитого общества.
Горожанин
2018-12-13 13:58:22
кир, в любой другой стране, распивая спиртные напитки в компании малознакомых граждан, можно получить по башке с таким же успехом. Не надо распространять поведение отдельных особей на весь наш замечательный народ.
Гость
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