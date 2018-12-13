Петрозаводчанин получил от собутыльника молотком по голове

В полицию Петрозаводска обратился 27-летний мужчина с заявлением об избиении, сообщили в МВД Карелии.

Пострадавший рассказал, что накануне распивал алкогольные напитки в компании малознакомых граждан. Между ним и одним из присутствующих возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил заявителя молотком по голове. Затем нападавший ушел.

Потерпевшему понадобилась медицинская помощь, после чего он обратился к правоохранителям. В тот вечер гражданин видел обидчика первый раз и смог сообщить полицейским только его имя.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого, 29-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он дал признательные показания.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.