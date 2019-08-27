Любитель поездить на чужом авто совершил несколько преступлений

В Прионежском районе мужчина пытался угнать автомобиль и обманул пенсионера, сообщили в МВД Карелии.

Августовским вечером 18-летний петрозаводчанин разбил заднее стекло отечественной машины, проник внутрь, попытался ее завести, но не преуспел и скрылся.

Параллельно полицейские установили причастность этого же молодого петрозаводчанина к мошенничеству. Он заметил на сайте объявление анонс о продаже старой немецкой иномарки за 55 тысяч рублей.



Прибыв к владельцу в один из поселков Прионежского района, гражданин пояснил, что денег при себе нет, но предоставил расписку. По версии следствия, платить в действительности за транспорт тот и не собирался, а пожилому хозяину оставил намеренно некорректный номер телефона для контактов. Житель поселка ждал несколько дней, прежде чем обратиться в полицию. К тому времени посетивший его петрозаводчанин сдал машину в авторазборку.

В настоящее время по фактам попытки угона и мошенничества, возбуждены уголовные дела. Полицейские выясняют причастность совершеннолетнего подозреваемого к иным криминальным эпизодам.