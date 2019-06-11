Петрозаводчанин пошел на преступление ради мечты

Мужчина совершил угон, чтобы переехать на юг, сообщили в МВД Карелии.

Владелец отечественного автомобиля обратился в полицию, когда не обнаружил его на привычном месте в микрорайоне Перевалка.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение похищенного: автомобиль находился неподалеку. Оперуполномоченные стали наблюдать за транспортным средством. Через некоторое время у машины появился молодой человек.

Подозреваемый, 24-летний житель Октябрьского района сознался в содеянном и пояснил, что присмотрел "брошенный" автомобиль с разбитым окном и решил его похитить.

Для этого он вызвал эвакуатор. Водитель погрузил автомобиль, и они выдвинулись в оговоренном направлении. Проехав несколько метров, перевозчик вспомнил, что забыл проверить документы на груз. Выяснив их отсутствие, сразу же выгрузил транспорт.

Через несколько дней после неудавшейся кражи, петрозаводчанин вернулся к машине, чтобы увезти ее и сбыть. Деньги ему нужны были для приобретения билета. Петрозаводчанин планировал переехать жить на юг.

Возбуждено уголовное дело.