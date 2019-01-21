Петрозаводчанин поджег украденный микроавтобус

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже микроавтобуса обратился 46-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель пояснил, что находился в гостях у знакомого, а ключи оставил в прихожей. Когда гражданин собрался домой, то обнаружил, что ключи от машины исчезли, как и само транспортное средство, припаркованное у подъезда. Кто мог это сделать, он не знал – в квартире в тот день было много гостей.

Вскоре в полицию позвонил гражданин и сообщил, что в гаражно-строительном кооперативе на Лососинском шоссе вблизи Петрозаводска горит чей-то автомобиль.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что эта машина находится в угоне.

В результате у близлежащего супермаркета был задержан подозреваемый, 20-летний ранее судимый петрозаводчанин. Они вместе с потерпевшим были в гостях у общего знакомого.

Воспользовавшись моментом, молодой человек угнал чужой автомобиль, похитив ключи. Впоследствии он разъезжал по городу, а когда машина застряла в сугробе – поджег ее.

На мужчину завели уголовное дело.