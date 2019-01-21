Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
18:40, 21 Января 2019
фото: © AP Photo / Noah Berger

Петрозаводчанин поджег украденный микроавтобус

Загрузка...

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже микроавтобуса обратился 46-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель пояснил, что находился в гостях у знакомого, а ключи оставил в прихожей. Когда гражданин собрался домой, то обнаружил, что ключи от машины исчезли, как и само транспортное средство, припаркованное у подъезда. Кто мог это сделать, он не знал – в квартире в тот день было много гостей.

Вскоре в полицию позвонил гражданин и сообщил, что в гаражно-строительном кооперативе на Лососинском шоссе вблизи Петрозаводска горит чей-то автомобиль.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что эта машина находится в угоне.

В результате у близлежащего супермаркета был задержан подозреваемый, 20-летний ранее судимый петрозаводчанин. Они вместе с потерпевшим были в гостях у общего знакомого.

Воспользовавшись моментом, молодой человек угнал чужой автомобиль, похитив ключи. Впоследствии он разъезжал по городу, а когда машина застряла в сугробе – поджег ее.

На мужчину завели уголовное дело. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2019, 06:40
В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
14.01.2019, 11:49
ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска
16.01.2019, 12:25
"Бумажные" проекты
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
17.01.2019, 11:07
Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе

Аналитика

18.01.2019 14:35
Обществоведение
Оптимизация или развитие? 3
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
Карельские чиновники предложили поморским детям интернат 1
18.01.2019 14:27
Прорыва не обещают 4
18.01.2019 13:51
Евгений Ульянов: "У народа словно пелена упала с глаз" 3
18.01.2019 11:00
"Бумажные" проекты 8
16.01.2019 12:25
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:38
Личное мнение
Обкуриленные
Как "курильский консенсус" помог российской власти выпустить из общества пар.
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
Старый Новый год как праздник двоемыслия 17
11.01.2019 15:22
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 10
09.01.2019 10:33
архив чтиво

Медиа

День снега-2019 в Петрозаводске
Сегодня 12:29
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»