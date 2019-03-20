Петрозаводчанин продал прохожим краденные из магазина вещи

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Мужчина украл из ТЦ на Перевалке трое брюк и свитер, сообщили в МВД Карелии.
В начале марта в полицию Петрозаводска обратился представитель одного из отделов крупного ТЦ в микрорайоне Перевалка. Он сообщил, что из торговой точки похищены товары: трое брюк и свитер. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, молодой человек зашел в магазин и, пока продавец разговаривала с покупателем, похитил товары, спрятав их под куртку.
В этот же день гражданин сбыл вещи случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на спиртное.
На мужчину завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.
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