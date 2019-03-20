Петрозаводчанин продал прохожим краденные из магазина вещи

Мужчина украл из ТЦ на Перевалке трое брюк и свитер, сообщили в МВД Карелии.

В начале марта в полицию Петрозаводска обратился представитель одного из отделов крупного ТЦ в микрорайоне Перевалка. Он сообщил, что из торговой точки похищены товары: трое брюк и свитер. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, молодой человек зашел в магазин и, пока продавец разговаривала с покупателем, похитил товары, спрятав их под куртку.

В этот же день гражданин сбыл вещи случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.