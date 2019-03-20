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Новости. Криминал
18:00, 20 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин

Петрозаводчанин продал прохожим краденные из магазина вещи

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Мужчина украл из ТЦ на Перевалке трое брюк и свитер, сообщили в МВД Карелии.

В начале марта в полицию Петрозаводска обратился представитель одного из отделов крупного ТЦ в микрорайоне Перевалка. Он сообщил, что из торговой точки похищены товары: трое брюк и свитер. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, молодой человек зашел в магазин и, пока продавец разговаривала с покупателем, похитил товары, спрятав их под куртку.

В этот же день гражданин сбыл вещи случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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однозначно
2019-03-20 18:53:24
Случайные прохожие купили ворованные вещи. Один украл, другие купили. Одни воруют, другие их избирают. Вы вообще-то определитесь для начала. :)
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