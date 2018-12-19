Петрозаводчанин проел деньги с чужой банковской карты

В Петрозаводске молодой человек украл банковскую карту пенсионера, а после блокировки выкинул ее, сообщили в МВД Карелии.

Декабрьским днем 66-летний житель Петрозаводска отправился к банкомату. Он обналичил часть средств, затем вернулся домой и обнаружил смс-уведомление о списании чуть менее 3 тысяч рублей, которое он не делал. Тут же выяснилось, что самой карты при нем нет. Петрозаводчанин позвонил в службу поддержки банка и заблокировал счет. Тем самым, он обезопасил себя от дальнейших несанкционированных действий злоумышленников. А затем он сразу же обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по Петрозаводску установили подозреваемого, 31-летнего жителя карельской столицы. Мужчина в момент происшествия стоял в очереди к банкомату за заявителем. По версии следствия, когда он заметил, что возрастной клиент забыл карту, то похитил её. Затем подозреваемый трижды расплатился ею в продуктовых магазинах – парольной информации не потребовалось, карта была бесконтактной. Когда подозреваемый понял, что карту заблокировали, то выкинул её.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.