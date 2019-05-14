Петрозаводчанин пропил две банные печи

Мужчина украл их из магазина и в ту же ночь продал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился владелец одного из магазинов на Шуйском шоссе. Он сообщил, что ночью кто-то взломал замок на дверях торговой точки и похитил две банные печи и три бачка для банных печей. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 33-летнего петрозаводчанина. Он сознался в содеянном и пояснил, что ночью приехал на машине к магазину, сломал замок и похитил товары. В ту же ночь он сбыл чужое имущество, а деньги потратил на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

