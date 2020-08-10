Петрозаводчанин пропил крышу соседки

В полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Она пояснила, что кто-то похитил с придомового участка металлическую крышу гаража. Ущерб составил 10,3 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 49-летний сосед заявительницы. Они живут в частном доме на две семьи. В один из дней он праздно проводил время с друзьями, распивая алкоголь. Когда деньги закончились, он предложил гостям продать металлическую крышу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина докатил до пункта приема металлома пять краденных дисков от "Урала".