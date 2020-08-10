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Петрозаводчанин пропил крышу соседки

Новости. Криминал
15:41, 11 Августа 2020
фото: © istockphoto.com
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В полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Она пояснила, что кто-то похитил с придомового участка металлическую крышу гаража. Ущерб составил 10,3 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 49-летний сосед заявительницы. Они живут в частном доме на две семьи. В один из дней он праздно проводил время с друзьями, распивая алкоголь. Когда деньги закончились, он предложил гостям продать металлическую крышу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина докатил до пункта приема металлома пять краденных дисков от "Урала".

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Комментарии

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Беня
2020-08-11 16:10:37
В 90-е это был бы ржач: "пропил крышу" :) :)
Проша
2020-08-11 16:37:39
Беня, Так и сейчас ржу, оригинально! Не наказывать, посмешил ведь!
кир
2020-08-11 15:46:45
Без царя в голове. Ничего вы не сделаете с этими людьми законами от бабы Вали.
Ткачев
2020-08-11 17:35:18
кир, Угу... Тебя наверное начитался о жизни в Рассеи - водка с утра до вечера, принудительно валенки на босу ногу круглогодично, пляски с медведями под балалайку под бдительным надзором ФСБ - это всё правда! Тут у любого крыша съедет!!!
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