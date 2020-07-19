Петрозаводчанин пропил с карты товарища 20 тысяч рублей

Житель Петрозаводска проснулся после пьянки и не досчитался 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний горожанин. После праздно проведенного времени он проснулся, а банковской карты не обнаружил. Со счета было списано 20,5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 Петрозаводска установили личность 41-летнего подозреваемого. Мужчина в ходе распития спиртных напитков пользовался картой друга для покупки алкоголя. А после не вернул ее. Деньги снял в банкомате, так как знал пароль. Все средства потратил на алкоголь.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовно дело.