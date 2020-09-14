Петрозаводчанин "проспал" в общежитии сумку с кошельком

Жителя Петрозаводска обокрали, пока он спал в своей комнате в общежитии.

По сообщению МВД Карелии, в полицию столицы Карелии поступило сообщение о краже мужской сумки. Житель общежития пояснил, что пока он спал, кто-то проник в его квартиру и похитил имущество.

Полицейские вышли на 20-летнего подозреваемый в краже. Молодой человек рассказал, что распивал спиртное в общежитии и проник в одну из комнат. Там на стуле обнаружил сумку и похитил ее. В кошельке находилось 640 рублей. Борсетку он впоследствии выбросил, а деньги потратил на личные нужды.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.

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