Петрозаводчанин разгромил двери после ссоры с собутыльницей

В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка рассказала, что в ее квартире повреждены межкомнатные двери, ущерб она оценила почти в 18 тысяч рублей, но кто причастен к порче имущества заявительница не знала.

Выяснилось, что в день происшествия пенсионерки не было дома, но там находилась ее дочь. Женщина распивала спиртные напитки вместе с приятелем.



Ранее судимый 38-летний поссорился с дочерью хозяйки и выместил злость на дверях.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии закончила ссору смертельным ударом.