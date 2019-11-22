Петрозаводчанин разгромил двери после ссоры с собутыльницей

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.
Пенсионерка рассказала, что в ее квартире повреждены межкомнатные двери, ущерб она оценила почти в 18 тысяч рублей, но кто причастен к порче имущества заявительница не знала.
Выяснилось, что в день происшествия пенсионерки не было дома, но там находилась ее дочь. Женщина распивала спиртные напитки вместе с приятелем.
Ранее судимый 38-летний поссорился с дочерью хозяйки и выместил злость на дверях.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Карелии закончила ссору смертельным ударом.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
21.11.2019, 10:25
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
Аналитика
Сегодня 14:33
Капитал
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
Сегодня 09:15
21.11.2019 13:19
20.11.2019 17:52
20.11.2019 11:02
Чтиво
Сегодня 14:34
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
21.11.2019 13:09
21.11.2019 12:26
19.11.2019 16:42
Медиа
Сегодня 10:45
Опрос
Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?
Комментарии