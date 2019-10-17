Жительница Карелии закончила ссору смертельным ударом

Ссора со смертельным исходом произошла в Сортавале, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь на 1 августа 54-летняя жительница Сортавалы, находясь в квартире своего знакомого, в ходе ссоры напала на него с ножом и нанесла несколько ударов. В результате от полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.