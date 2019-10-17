Жительница Карелии закончила ссору смертельным ударом

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Ссора со смертельным исходом произошла в Сортавале, сообщили в Следкоме Карелии.
В ночь на 1 августа 54-летняя жительница Сортавалы, находясь в квартире своего знакомого, в ходе ссоры напала на него с ножом и нанесла несколько ударов. В результате от полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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