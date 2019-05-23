Петрозаводчанин разобрал угнанный автомобиль на части

Мужчина отбуксировал чужой автомобиль в Прионежский район, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 36-летний житель микрорайона Сулажгора. Он сообщил, что похитили его отечественный автомобиль, который долгое время был не на ходу и находился во дворе. Причинённый ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, 23-летнего ранее судимого петрозаводчанина.

По версии следствия, он ночью приехал во двор потерпевшего и отбуксировал чужую машину на тросе в Прионежский район. Там он разобрал транспортное средство на части и сдал в пункт приёма металла. Незаконно вырученные 10 тысяч рублей мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.