Петрозаводчанин, разобравший 1,5 км ж/д путей, отделался "условкой"

Житель Петрозаводска, снявший в Муезерском районе 120 рельсов получил условное наказание, сообщается на сайте Муезерского городского суда.

Муезерский суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Петрозаводска, который на территории Муезерского района совершил покушение на хищение имущества ОАО "Российские железные дороги" в особо крупном размере.

В декабре 2018 года петрозаводчанин подыскал для демонтажа железнодорожного пути лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, и с их помощью, используя газовые резаки, баллоны с кислородом и баллоны с пропаном, осуществил демонтаж железнодорожного пути протяженностью полтора километра, сняв со штатных мест крепления 120 рельсов и 140 накладок к ним. Похищенные рельсы и накладки он намеревался вывезти с места преступления, сдать в пункт приема металла, получив за это деньги.

Преступный умысел петрозаводчанин до конца не довел, так как его преступные действия были обнаружены и пресечены работниками ОАО "РЖД" и сотрудниками транспортной полиции Петрозаводска.

Уголовное дело в отношении петрозаводчанина рассмотрено судом в особом порядке в связи с заключенным с соглашением о сотрудничестве.

Суд квалифицировал действия подсудимого как покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

С учетом всех смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств похитителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год, в период которого обязал его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться на регистрацию в указанный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного с установленной им периодичностью.