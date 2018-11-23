Петрозаводчанин разозлился на женщину и пнул ее машину

В полицию Петрозаводска обратилась 41-летняя женщина с заявлением о повреждении автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что была повреждена её иномарка. Причинённый ущерб составил 11 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, 28-летнего ранее несудимого петрозаводчанина. По версии правоохранителей, два автомобилиста не поделили дорогу на транспортном кольце Лососинского шоссе, между ними возник конфликт.

Мужчина рассердился из-за того, что женщина подрезала его на дороге, не стал объяснять причину своей злости на словах, вышел из машины и несколько раз пнул чужой автомобиль.

На мужчину завели возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.