Петрозаводчанин разозлился на женщину и пнул ее машину

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В полицию Петрозаводска обратилась 41-летняя женщина с заявлением о повреждении автомобиля, сообщили в МВД Карелии.
Женщина рассказала, что была повреждена её иномарка. Причинённый ущерб составил 11 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого, 28-летнего ранее несудимого петрозаводчанина. По версии правоохранителей, два автомобилиста не поделили дорогу на транспортном кольце Лососинского шоссе, между ними возник конфликт.
Мужчина рассердился из-за того, что женщина подрезала его на дороге, не стал объяснять причину своей злости на словах, вышел из машины и несколько раз пнул чужой автомобиль.
На мужчину завели возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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