Петрозаводчанин с пилой набросился на жену

Группа задержания пришла на помощь женщине, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии

Ночью 17 октября дежурным нарядам поступила информация о том, что петрозаводчанке угрожают в ее собственной квартире.



В доме отмечалось 50-летие супруга заявительницы. Юбиляр в какой-то момент вышел из себя и, вооружившись электропилой, стал угрожать жене.



Гражданин задержан и передан полицейским. Ранее, пять лет назад, задержанный уже привлекался к административной ответственности за противоправные действия.