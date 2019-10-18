Петрозаводчанин с пилой набросился на жену

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Группа задержания пришла на помощь женщине, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии
Ночью 17 октября дежурным нарядам поступила информация о том, что петрозаводчанке угрожают в ее собственной квартире.
В доме отмечалось 50-летие супруга заявительницы. Юбиляр в какой-то момент вышел из себя и, вооружившись электропилой, стал угрожать жене.
Гражданин задержан и передан полицейским. Ранее, пять лет назад, задержанный уже привлекался к административной ответственности за противоправные действия.
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