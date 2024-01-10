Петрозаводчанин скончался в троллейбусе

Трагедия произошла утром 12 января на Лесном проспекте.
В пятницу, 12 числа, примерно в 07.40, бригаду скорой помощи вызвали на остановку общественного транспорта на Лесном проспекте, недалеко от Чапаева.
Как «Столице на Онего» рассказали в республиканской больнице скорой и экстренной медпомощи (бывшая БСМП), неотложку вызвали к умирающему пациенту.
Мужчина скончался. Подробности выясняем.
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