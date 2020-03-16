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Петрозаводчанин сломал рекламный щит в торговом центре

Новости. Происшествия
18:20, 16 Марта 2020
фото: © Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Вневедомственная охрана пресекла мелкие хищения и другие административные правонарушения, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

За минувшие пятницу и выходные происшествия на охраняемых объектах зарегистрированы в Петрозаводске, Кеми, Беломорске и Олонце.

В Петрозаводске 13 марта задержана 19-летняя девушка, пытавшаяся вынести из гипермаркета товар на сумму 730 рублей. В Медвежьегорске привлечение к ответственности ждёт 37-летнего мужчину, вынесшего продукты из сетевого магазина. В Кеми 27-летний злоумышленник успел скрыться, пока работники магазина вызывали помощь – при осмотре дворовых территорий гражданин был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

В одном из популярных кафе-баров Олонца, куда 14 марта дежурный наряд вневедомственной охраны выезжал по сигналу тревоги, задержан 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который мешал работе персонала. Он передан участковому уполномоченному полиции.

Так, 14 и 15 марта в двух торговых заведениях Петрозаводска задержаны злоумышленники, которые пытались совершить кражи. Мужчины переданы сотрудникам полиции.

В воскресенье, 15 марта, в Петрозаводске вневедомственной охраной задержан 31-летний гражданин, который сломал рекламный щит в торговом центре на улице Мелентьевой. Ему придётся ответить перед законом за порчу имущества.

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