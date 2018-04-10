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Новости. Криминал
07:25, 10 Апреля 2018

Петрозаводчанин снял фильм об истории лагеря для военнопленных немецких женщин в Падозеро

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Владимир Славов провел свое расследование о жизни военнопленных немецких женщин в Карелии и снял фильм "Там, где поют глухари", который бесплатно покажет в Петрозаводске.

Фильм "Там, где поют глухари" рассказывает об истории Падозерского лагеря для военнопленных немецких женщин.

В 1944-м советское правительство издало постановление, в котором было предписано интернировать на территорию СССР более ста тысяч трудоспособных немцев. Все они оказались в лагерях, раскиданных по территории Советского Союза. Так, в 1944-ом на карельскую железнодорожную станцию Падозеро привезли тысячу немецких женщин. Их расселили в нескольких бараках. До возвращения на родину доживут немногие...

Кем были заключенные, как их содержали и почему документы о женском лагере №517 засекречены? Ответы на эти вопросы пытался найти автор фильма, оператор ГТРК "Карелия" Владимир Славов.

По его словам, идея разобраться в истории этого лагеря возникла несколько лет назад — когда он, любитель охоты, блуждал в поисках добычи по карельской тайге и наткнулся на старый барак с остатками колючей проволоки...

Фильм — это расследование автора, поиск достоверной информации о том, что происходило в сороковых под Падозером. В картине представлены мнения историков Михаила Гольденберга и Ирины Такала. Использует автор и воспоминания единственного человека, который работал с документами лагеря № 517 - полковника МВД, депутата Государственной Думы первого созыва, председателя общества "Мемориал" Ивана Чухина.

Увидеть фильм "Там, где поют глухари" Владимира Славова можно 13 апреля в 17.00 в Национальном музее Карелии на площади Ленина,1. Вход свободный.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-10 10:58:04

Демьян Михалёв-Овсеенко, спасибо за информацию. Мы помним всё о "белых и пушистых" оккупантах.
Демьян Михалёв-Овсеенко
2018-04-10 08:51:23
14 октября 1941 года в Петрозаводске был образован первый финский концентрационный лагерь, заключению в который подлежали русские мужчины 1891—1924 годов рождения. Всего на территории города с учётом посёлков Томицы и Соломенное, было создано 11 концлагерей:
- концлагерь № 1, располагался на Кукковке ( в настоящее время — Старая Кукковка);
- концлагерь № 2, располагался в бывших домах Северной точки (юго-западная часть Зареки);
- концлагерь № 3, располагался в бывших домах Лыжной фабрики (центральная часть Зареки);
- концлагерь № 4, располагался в бывших домах Онегзавода (юго-восточная часть Голиковки);
- концлагерь № 5, располагался в Железнодорожном посёлке (Пятый посёлок);
- концлагерь № 6, располагался на Перевалочной бирже (северо-восточная часть Перевалки);
- концлагерь № 7, располагался на Перевалочной бирже (северная часть Перевалки);.
- лагерь военнопленных № 5 (Томицы);
- лагерь военнопленных № 5 (юго-западная часть Голиковки);
- концлагерь в Соломенном (центральная часть посёлка);
- лагерь военнопленных в Соломенном (северо-восточная часть посёлка).
лиц славянской национальности. Эти лагеря на практике были лагерями смерти. Описаны жестокий режим содержания и наказаний, голод, высокая смертность.
Уровень смертности в петрозаводских концлагерях был необычайно высок.
В первоначальный период лагерной жизни люди вымирали целыми семьями. Только за один первый год число узников в лагере №5 сократилось на одну четверть. Если в 1941 году в этом лагере насчитывалось до 8000 человек, то к середине 1942 года было уже 6000 человек. За три года - наполовину. Ежедневно в каждом лагере умирало до 20-25 узников. В каждом лагере работала похоронная команда. Трупы складывали в сараях и отвозились на кладбище "Пески". В каждую траншею укладывалось до 40 трупов.
Голод косил детей в первую очередь. Грудные дети умирали один за другим. Основной рацион заключённых состоял из баланды серой ржаной муки. Вместо хлеба выдавали, как правило, подпорченные галеты. Питьевая вода отпускалась по норме. Положение с питанием несколько улучшилось только в ходе коренного перелома в войне в 1943 году, когда финны поняли что Германия проигрывает.
У заключённых широко проводился принудительный отбор крови. Случаи насилия и издевательств над узниками были явлением повседневным. Так, управляющий хлебозаводом некий Рачкала за малейшую провинность сажал заключённых в чаны с холодной водой. Финский врач Колехмайнен вместо лечения нередко занимался истязанием людей. лейтенант Салаваара во 2-ом лагере выгонял больных людей на работу с помощью избиений плетью.
Чаще других следовали наказания за самовольный выход за пределы лагеря. И поскольку эти требования нарушали именно дети и подростки, которых голод гнал в город в поисках пропитания, их тоже наказывали по всей строгости. Сажали в холодную будку, били резиновыми палками, нередко даже стреляли по ним. Многие дети были ранены и даже убиты. Лагерные охранники как могли, изощрялись в своих издевательствах. Так, сержант Вейкко заставлял детей самих хлестать друг друга плёткой.
Вот что пишет в книге "Трагическое Заонежье", вышедшей в год 60-летия Победы в Карелии, Василий Лукьянов: "Нам, славянам, только в Петрозаводске режим Маннергейма "обеспечил" 30 тысяч мест в концлагерях и 16 тысяч могил на кладбище только в Песках. Вдумайтесь, 16 тысяч мужчин, женщин и детей!"
Сколько русских, карелов, и граждан других национальностей погибло в финских «лагерях смерти» в КФССР точно не знает никто. Серьезных исследований этого вопроса не проводилось. В настоящее время историки сообщают о более чем 50 тысяч человек. Однако учитывая вроде бы "небольшую" численность жертв на такой большой территории, необходимо отметить, что в КФССР под оккупацией осталось всего чуть более 100 тысяч человек. Т.е. погибло примерно 50% людей от оставшихся в оккупации, а в Петрозаводске более 50%. Таким образом, финский оккупационный режим был одним из САМЫХ ЖЕСТОКИХ на территории СССР.
Демьян Михалёв-Овсеенко
2018-04-10 08:45:33
Почему о Петрозаводских лагерях не снял?
Воспоминания узников финских лагерей:
Возчик гробов А.Коломенский делал записи, увозя умерших: "В месяц их было от 80 до 170. За семь месяцев с мая по октябрь 1942 года из одного 5-ого лагеря было вывезено 1015 покойников, а за год около 2000. А таких лагерей в Петрозаводске было шесть. В Кутижме, где узники работали на лесозаготовках по три месяца, смертность была особенно высока. За 5 месяцев 1941-1942 годов из 600 человек в лагеря Петрозаводска вернулись 149 человек…"

Аркадий Ярицын, Петрозаводск: "Много лет после освобождения, да и теперь ещё иногда, как только закрою глаза, вижу перед собой ряды колючей проволоки с часовыми на вышках. Передо мной проходят исхудалые лица женщин и измождённых мужчин, детей с потухшими глазами, одетых в тряпьё. Вижу страшную вывеску с предупреждением о расстреле. Из дома, что и сегодня стоит на улице Олонецкой в Петрозаводске, время от времени доносились страшные крики. Там истязали и пытали людей. Туда доставляли виновных в нарушении лагерного режима или тех, кого охранники считали таковыми по своему усмотрению. Новоявленные палачи, не считаясь с девической стыдливостью, не слыша детского плача, срывали со своих жертв одежду и избивали резиновыми плётками. Такому избиению мог подвергнуться каждый, ибо никто не мог предвидеть, к чему придерётся надзиратель".

Ленина Макеева, Петрозаводск: "Когда началась война, отец уверял нас, что долго она не продлится, и отправил семью в его родную деревню Шангостров, где жила его мать, моя бабушка. Но война туда пришла быстрее, чем в Петрозаводск. Мы пытались уйти от наступавшего противника и отправились в сторону Свири. Мне было пять с половиной лет, а братику Юре - три с половиной. Я вела его за руку. Мы ушли в лес. С нами шли и другие деревенские семьи. Кончилась еда. Некоторые из женщин пошли на брошенные колхозные поля накопать картошки. Но тут появились финские разведчики. Так мы оказались в плену.
Мама была беременной уже на последнем месяце и в деревне родила двойню девочек. А через некоторое время нас разместили в домах барачного типа, которые были уже обнесены колючей проволокой. Семья наша выросла. Нас было уже пятеро, и с нами из деревни приехали бабушка и дедушка. Поселили нас в комнате на 15 квадратных метрах, и было в ней пять семей. В общей сложности 21 человек. В условиях голода, холода, без медикаментов люди вымирали целыми семьями. Не обошло это горе и нас. Один за другим умерли бабушка и дедушка. Организм мамы тоже ослаб, и она заболела куриной слепотой и малокровием. Мои маленькие сестрички Галя и Нина, не получая даже материнского молока, тоже умерли. Мы с мамой остались вдвоём. И не знаю, что было бы с нами, если бы не девочка-подросток 14-летняя Римма Гуляева, ныне Иванова, родом из той же деревни Шангостров. Вместе с взрослыми она тоже выходила на работы. Благодаря своей сноровистости умела найти то у финнов, то среди местного населения что-нибудь съестного. И непременно делилась с нами.

Раиса Филиппова, пос. Элисенваара: "Когда мне исполнилось 11 лет, я с семьёй оказалась в 6-ом петрозаводском лагере на Перевалке. Чтобы не умереть с голода, приходилось проникать в город. У кухонь или солдатских казарм нам, детям, иногда что-либо перепадало. А в город проникали разными путями. Иногда пролезали через проволоку, а когда у ворот стоял добрый охранник - пропускал.
Невдалеке от леса находился финский госпиталь. Подойдём к окну и начнём просить хлебушка. Иногда солдаты бросали, а бывали случаи, когда над нами смеялись и вместо куска галеты бросали бог знает что.
Однажды мы возвращались из города в лагерь. Выпустил нас через ворота охранник, который особых препятствий не чинил. А вот когда мы вернулись обратно, на вахте стоял уже другой охранник, и он сдал нас в комендатуру. Нас отвели в сарай, где стояли длинные скамейки, положили на них и резиновыми плётками нанесли кому по 15, кому по 25 ударов. После такой порки матери нас на руках относили в бараки. Не выдержав голода и жестокостей лагерной жизни, некоторые из моих братьев и сестёр умерли. Другие - спустя годы…

Галина Чапурина, Петрозаводск: "Мои две старшие сестры 14 и 17 лет умерли в лагере от истощения. Я же каким-то чудом выжила. Наверное, мне отдавали последние крохи и ценой своей жизни спасли мою. Впоследствии мама не раз вспоминала, как я постоянно просила есть. В заточении за колючей проволокой я оказалась трёхлетним ребёнком в петрозаводском 2-ом лагере.
К тому времени, когда над нашим городом засияло солнце свободы, мне уже было шесть лет, и я многое начинала понимать, и многое осталось в моей памяти…"

Сергей Кирилин, деревня Падмозеро в Заонежье: "Когда началась оккупация, мы жили в Заонежском районе в деревне Падмозеро. В апреле 1942 года нас выселили в деревню Онежены. Мать мою отправили на строительство дорог, а я всю войну оставался с дедом. Потом из Онежен нас переселили в Тявзию, затем в Палтегу, а в 1943 году в деревню Медные Ямы. Всё имущество у нас отняли, мы остались голые, босые и голодные. Ели траву, кору, разбавляя мукой, которую давали по 200 граммов наполовину с бумагой. Ходить по деревне было запрещено. Полиция избивала по любому поводу. В 1942 году меня зверски избил помощник земельной комендатуры в Палтеге известный изувер карел Хойяр. В 1943 году я подвергся избиению начальником полевого штаба Симолой в деревне Великая Нива. Симола был крайне жестокий человек. У них при себе всегда была резиновая плётка, которой они "угощали" нас с удовольствием. Вот так нам жилось, детям, - нынешним старикам…"

Анна Лукина, учительница Яндомозерской школы: "Мы собирали мох, сушили, толкли и делали лепёшки. Из берёзовых опилок варили кашу, из соломы пекли хлеб. Такая пища истощала организм, и люди умирали целыми семьями. Голодной смертью погибла семья Калининых из деревни Есины, умерли Николай Лукин, Андрей Стафеев, Андрей Фепонов и много других. Большинство жителей деревни Типиницы умерли от голода. Весной 1942 года смертность в Яндомозере была настолько великой, что не успевали выкапывать могилы. В деревне Усть-Яндома тела покойников долгое время лежали непогребёнными. Финны глумились над голодными. Когда истощённые люди приходили просить хлеба, они избивали их. Колхозника Чуркина финны поставили на пахоту. 12 дней он работал без куска хлеба, падая от истощения. "Дайте хоть немного рыбы", - попросил он у коменданта. Комендант Липасти рассвирепел. Он схватил человека за шиворот и выбросил со второго этажа. Затем сбежал сам с лестницы и избил лежащего до крови. Потом Чуркина отправили в концлагерь, где он и умер.

Виктор Петрович Вишневский, Петрозаводск: "Моя мать, Вишневская Клавдия Николаевна, была эвакуирована с сыном - моим старшим братом Вячеславом, в Заонежье. Я родился в концлагере в марте 1942 года. Я вместе с мамой и старшим братом находился в Космозеро в трудовом лагере Л-55, где мама работала на строительстве дорог. Было трудное время. Ели траву, кору разбавляли мукой, добавляли опилки и пекли такой "хлеб". Старший мой брат выжил, потому что мама кормила его и меня грудным молоком. Только вера в Победу помогла выжить нашей семье в то тяжёлое время". "Моя мать, Вишневская Клавдия Николаевна, была эвакуирована с сыном - моим старшим братом Вячеславом, в Заонежье. Я родился в концлагере в марте 1942 года. Я вместе с мамой и старшим братом находился в Космозеро в трудовом лагере Л-55, где мама работала на строительстве дорог. Было трудное время. Ели траву, кору разбавляли мукой, добавляли опилки и пекли такой "хлеб". Старший мой брат выжил, потому что мама кормила его и меня грудным молоком. Только вера в Победу помогла выжить нашей семье в то тяжёлое время".
однозначно
2018-04-10 08:38:43
Теперь охотник за черепами всё Падозеро перекопает. Уже лопату точит и беломор закупает
Гость
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