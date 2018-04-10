Петрозаводчанин снял фильм об истории лагеря для военнопленных немецких женщин в Падозеро

Владимир Славов провел свое расследование о жизни военнопленных немецких женщин в Карелии и снял фильм "Там, где поют глухари", который бесплатно покажет в Петрозаводске.

Фильм "Там, где поют глухари" рассказывает об истории Падозерского лагеря для военнопленных немецких женщин.

В 1944-м советское правительство издало постановление, в котором было предписано интернировать на территорию СССР более ста тысяч трудоспособных немцев. Все они оказались в лагерях, раскиданных по территории Советского Союза. Так, в 1944-ом на карельскую железнодорожную станцию Падозеро привезли тысячу немецких женщин. Их расселили в нескольких бараках. До возвращения на родину доживут немногие...

Кем были заключенные, как их содержали и почему документы о женском лагере №517 засекречены? Ответы на эти вопросы пытался найти автор фильма, оператор ГТРК "Карелия" Владимир Славов.

По его словам, идея разобраться в истории этого лагеря возникла несколько лет назад — когда он, любитель охоты, блуждал в поисках добычи по карельской тайге и наткнулся на старый барак с остатками колючей проволоки...

Фильм — это расследование автора, поиск достоверной информации о том, что происходило в сороковых под Падозером. В картине представлены мнения историков Михаила Гольденберга и Ирины Такала. Использует автор и воспоминания единственного человека, который работал с документами лагеря № 517 - полковника МВД, депутата Государственной Думы первого созыва, председателя общества "Мемориал" Ивана Чухина.

Увидеть фильм "Там, где поют глухари" Владимира Славова можно 13 апреля в 17.00 в Национальном музее Карелии на площади Ленина,1. Вход свободный.