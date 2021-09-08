Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»

Несколько участников преступной группировки Виталия Карлова попали в кадр популярного фильма «Брат» с Сергеем Бодровым.

Трое «карловцев» запечатлены в фильме «Брат» режисера Алексея Балабанова. Они выходят из вагона поезда в Санкт-Петербурге вместе с Данилой Багровым в исполнении актера Сергея Бодрова. Информация об этом и кадры из ленты представлены в фильме «Командир: история противостояния», рассказывающем о борьбе силовиков с преступной группировкой.

Сообщается, что в тот момент трое участников банды находились в бегах и подались в Санкт-Петербург, где проходили съемки фильма «Брат». Камера зафиксировала трех представителей карельской банды, выходящих из вагона вместе с главным героем культовой ленты «девяностых». Эпизод с участием «карловских» в фильме «Брат» показан на седьмой минуте материала «Командир: история противостояния».

Фильм «Брат» вышел на экраны в 1997 году. Он рассказывает о том, как вернувшийся с Чеченской войны Данила Багров оказывается в бандитском Петербурге, где киллером работает его брат.

Фильм «Командир: история противостояния» вышел на телеканале «Сампо ТВ 360». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки.