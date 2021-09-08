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Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»

Новости. Криминал
12:03, 09 Сентября 2021
фото: Кадр из фильма «Брат»

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Несколько участников преступной группировки Виталия Карлова попали в кадр популярного фильма «Брат» с Сергеем Бодровым.

Трое «карловцев» запечатлены в фильме «Брат» режисера Алексея Балабанова. Они выходят из вагона поезда в Санкт-Петербурге вместе с Данилой Багровым в исполнении актера Сергея Бодрова. Информация об этом и кадры из ленты представлены в фильме «Командир: история противостояния», рассказывающем о борьбе силовиков с преступной группировкой.

Сообщается, что в тот момент трое участников банды находились в бегах и подались в Санкт-Петербург, где проходили съемки фильма «Брат». Камера зафиксировала трех представителей карельской банды, выходящих из вагона вместе с главным героем культовой ленты «девяностых». Эпизод с участием «карловских» в фильме «Брат» показан на седьмой минуте материала «Командир: история противостояния».

Фильм «Брат» вышел на экраны в 1997 году. Он рассказывает о том, как вернувшийся с Чеченской войны Данила Багров оказывается в бандитском Петербурге, где киллером работает его брат.

Фильм «Командир: история противостояния» вышел на телеканале «Сампо ТВ 360». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки.

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Комментарии

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David.
2021-09-09 12:13:23
Столько пиара этой персоне. Чтобы это значило???
однозначно
2021-09-09 12:23:31
David., не этой персоне, а двум другим борцунам с мафией :)
Изя
2021-09-09 12:30:42
однозначно, ставшими с годами такими же , только с боку ))))
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