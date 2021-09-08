Лидер известной в Карелии банды «карловские» вышел из колонии и стал хоккеистом

Глава самой известной в Карелии преступной группировки Виталий Карлов вышел на свободу и начал играть в хоккей под номером «90».

Освободившийся из мест лишения свободы Виталий Карлов, руководившей бандой «карловских», вышел на лёд и играет в хоккей. Об этом говорится в фильме «Командир: история противостояния», рассказывающем о борьбе силовиков с преступной группировкой.

«Виталий Карлов получил 15 лет колонии строгого режима. Была ли у него там возможность играть в столь любимый им хоккей? Не знаем. Но сейчас, после освобождения из колонии, он делает это практически на профессиональной основе. Сменив пистолет на клюшку, и входя как игрок в состав Ночной хоккейной лиги под номером „90“», — говорится в закадровом тексте фильма.

Как сообщало РИА Новости, в 2008 году Верховный суд Карелии приговорил членов «карловской» банды к лишению свободы на сроки от трех до 15 лет. На скамье подсудимых оказался 21 человек, в том числе лидер группировки Виталий Карлов. Суд признал их виновными в различных преступлениях, в том числе в вымогательстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств.

Виталий Карлов, который обвинялся в организации преступного сообщества, получил 15 лет колонии. Приговор суд вынес с учетом наказания, которое Карлов получил в 2004 году за совершение других преступлений. В результате, общий срок, который лидеру «карловских» предстояло провести в колонии, остался неизменным, сообщало агентство.

О деле «карловских» ранее информировала «Столица на Онего».

Фильм «Командир: история противостояния» вышел на телеканале «Сампо ТВ 360». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки.