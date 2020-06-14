Петрозаводчанин собирает деньги для пенсионера, у которого на дороге сгорел автомобиль (ВИДЕО)

В Петрозаводске у пенсионера на дороге сгорел автомобиль, увидев, как пожилой водитель переживает, петрозаводчанин решил организовать сбор средств для покупки ему новой машины.

Напомним, 7 июня в 15.54 на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева загорелся автомобиль "ВАЗ-2106". Когда из-под капота повалил дым, из машины выбежали пожилые люди – женщина-пассажирка и водитель. Горящий автомобиль самопроизвольно начал движение, выехал на центр перекрестка, где его потушили пожарные.

В результате пенсионеры лишились транспортного средства.

Петрозаводчанин, который стал свидетелем происшествия, решил организовать сбор средств на новую машину дедушке. О чем и написал на своей странице в соцсети.

"Друзья! Вы все недавно видели у меня в сторис, как у нас в городе на перекрестке загорелась тачка, - написал очевидец. - Меня бы не зацепило, если бы не один момент: за рулем был пенсионер. В это тяжелое время далеко не все могут приобрести себе новый автомобиль, тем более пожилой человек. Поэтому мы с командой Autotrade.Ptz решили открыть сбор средств на покупку автомобиля этому пенсионеру. Идея не нова, поэтому многие знают, как это работает".

На своей странице петрозаводчанин оставил номер карты и предложил всем желающим сделать небольшие пожертвования "кто сколько может".

"Можете быть уверены, что каждая копейка пойдет на благое дело, - заверил петрозаводчанин. - Каждый день в сторис я буду выкладывать отчет по балансу карты. На все вырученные деньги мы купим любой автомобиль, какой сможем позволить. Вот такую социальную историю я вам предлагаю воплотить в жизнь!" ⠀

Если хотите принять участие в добром деле, подробности здесь.