Машина загорелась на ходу в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева на ходу загорелся автомобиль.

Читатель "Столицы на Онего" стал очевидцем происшествия, которое произошло в Петрозаводске, на пересечении перекрестка улиц Мелентьевой и Зайцева.

Отечественный автомобиль загорелся прямо на ходу. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание, сообщил очевидец. С его слов, в автомобиля находились пожилые люди.

Как подтвердили в региональном Управлении МЧС, в 15:54 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, перекрёсток ул. Зайцева-ул. Мелентьевой.

В 16:07 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.