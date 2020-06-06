Машина загорелась на ходу в Петрозаводске (ФОТО)

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Новости. Происшествия
16:22, 07 Июня 2020
фото: читатель "Столицы на Онего"
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В столице Карелии на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева на ходу загорелся автомобиль.

Читатель "Столицы на Онего" стал очевидцем происшествия, которое произошло в Петрозаводске, на пересечении перекрестка улиц Мелентьевой и Зайцева.

Отечественный автомобиль загорелся прямо на ходу. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание, сообщил очевидец. С его слов, в автомобиля находились пожилые люди.

Как подтвердили в региональном Управлении МЧС, в 15:54 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, перекрёсток ул. Зайцева-ул. Мелентьевой.

В 16:07 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

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