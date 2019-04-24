Петрозаводчанин спустил на женщин заработанные от краж деньги

Мужчина продавал краденые наушники и водил подруг по ресторанам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из магазинов цифровой техники в микрорайоне Перевалка и сообщил, что из торгового зала похищены наушники стоимостью 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 42-летнего жителя микрорайона, который предварительно оборудовал карман куртки таким образом, чтобы не срабатывало антикражное устройство.

По версии следствия, мужчина похитил наушники, спрятав их в куртку. Впоследствии сбыл их.

В ходе работы с подозреваемым оперативники установили его причастность к трём аналогичным кражам, совершенным за последние пару месяцев. Во всех случаях объектом хищения становились беспроводные наушники.

Вырученные от незаконной продажи техники деньги гражданин тратил на своих подруг, угощая их в кафе и ресторанах города. Совокупный ущерб от действий подозреваемого превысил 40 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.