Петрозаводчанин стал наркодилером из-за бедности

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Мужчина признался, что на преступления его подтолкнуло тяжелое материальное положение семьи, сообщили на сайте Прионежского районного суда.
В Прионежском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
Так, житель Петрозаводска, действуя в составе организованной группы, в период времени до декабря 2018 года совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей.
За 10 месяцев петрозаводчанин заработал около одно миллиона рублей. На совершение указного преступления его подтолкнуло тяжелое материальное положение его и его семьи.
Суд приговорил его к 7 годам колонии.
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