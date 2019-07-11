Петрозаводчанин стал наркодилером из-за бедности

Мужчина признался, что на преступления его подтолкнуло тяжелое материальное положение семьи, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

В Прионежском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Так, житель Петрозаводска, действуя в составе организованной группы, в период времени до декабря 2018 года совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных, информационно-­телекоммуникационных сетей.

За 10 месяцев петрозаводчанин заработал около одно миллиона рублей. На совершение указного преступления его подтолкнуло тяжелое материальное положение его и его семьи.

Суд приговорил его к 7 годам колонии.