Петрозаводчанин ударил собутыльника горшком

Мужчины забыли из-за чего поссорились, сообщили в МВД Карелии.

Медицинские работники сообщили, что оказали помощь мужчине с телесными повреждениями.

Участковый уполномоченный полиции разобрался в ситуации. Двое малознакомых мужчин распивали спиртное дома у одного из них. В ходе беседы возник словесный конфликт. Причину ссоры никто из них вспомнить не смог.

Атмосфера накалилась, один из мужчин толкнул другого. Обиженный, разозлившись, схватил с подоконника керамический горшок и нанес им удар по голове оппонента.

Потерпевший был травмирован.

Полиция установила подозреваемого – 28-летнего петрозаводчанина. Он свою вину признал.

Возбуждено уголовное дело.