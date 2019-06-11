Петрозаводчанин ударил собутыльника горшком

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Мужчины забыли из-за чего поссорились, сообщили в МВД Карелии.
Медицинские работники сообщили, что оказали помощь мужчине с телесными повреждениями.
Участковый уполномоченный полиции разобрался в ситуации. Двое малознакомых мужчин распивали спиртное дома у одного из них. В ходе беседы возник словесный конфликт. Причину ссоры никто из них вспомнить не смог.
Атмосфера накалилась, один из мужчин толкнул другого. Обиженный, разозлившись, схватил с подоконника керамический горшок и нанес им удар по голове оппонента.
Потерпевший был травмирован.
Полиция установила подозреваемого – 28-летнего петрозаводчанина. Он свою вину признал.
Возбуждено уголовное дело.
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