Петрозаводчанин украл автомобиль, чтобы сэкономить на такси

Мужчину не раз судили за угоны, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 21-летний горожанин и сообщил, что ночью угнали его отечественный автомобиль. Машина была обнаружена в п. Мелиоративный.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 27-летнего жителя Петрозаводска. Ранее он уже неоднократно был судим за угоны. В тот день фигурант гостил в Олонце у друзей, а когда собрался домой, то решил не тратить деньги на такси и вскрыл чужой автомобиль.

По версии следствия, мужчина завёл транспорт путём замыкания проводов замка зажигания, заправил машину на АЗС, после чего направился в сторону Петрозаводска. На подъезде к городу он бросил угнанную машину, так как опасался попасть в поле зрения уличных камер видеонаблюдения в Петрозаводске, и на такси добрался до дома.

Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый мужчина находится под подпиской о невыезде.